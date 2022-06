Street Fighter 6: nuove modalità, caratteristiche e commento in tempo reale

Capcom ha presentato Street Fighter 6 per la prima volta con un trailer gameplay nelle ore scorse e arrivano alcune interessanti informazioni da parte della compagnia sulle pagine del PlayStation Blog, da cui veniamo a sapere novità su modalità, caratteristiche e presenza di un commento in tempo reale.

Street Fighter 6 è costruito sul nuovo RE Engine di Capcom, cosa che consente dei notevoli passi avanti dal punto di vista tecnico, con una grafica migliorata e un maggiore utilizzo di effetti speciali.

Si tratta dello stesso motore grafico utilizzato per i moderni capitoli di Resident Evil come Resident Evil 7, Resident Evil Village e i remake, oltre a Devil May Cry 5.

Come abbiamo visto, il roster iniziale di Street Fighter 6 comprende diverse facce nuove, tra le quali è stato mostrato Luke, un istruttore di arti marziali per una compagnia militare privata, con mosse speciali come DDT, Overdrive Flash Knuckle e Fatal Shot, ma non è l'unico: l'altra novità è Jamie, un peacekeeper di Chinatown che presenta uno stile di combattimento misto tra tecniche classiche.

Per il resto, sono molti i personaggi storici come Chun Li e Ryu, tra quelli visti nel trailer. Al centro del sistema di combattimento c'è il nuovo Drive System, che consiste di cinque mosse speciali da sperimentare tra Drive Impact (un attacco potente che assorbe l'attacco nemico e scaraventa l'avversario), Drive Parry (una parata che schiva l'attacco e ricarica il Drive Gauge), Drive Rush e Drive Reversal, che aggiunge nuovi contrattacchi in situazioni di difficoltà.

Tra le nuove modalità troviamo il World Tour, ovvero una modalità storia per giocatore singolo, che consente di utilizzare un personaggio completamente inventato, e il Battle Hub, uno spazio in cui poter interagire e comunicare con gli altri giocatori online e probabilmente in evoluzione.

Per venire incontro a tutti i giocatori, Capcom ha elaborato i due sistemi di controllo Classic e Modern: il primo prevede i classici input con combinazione e movimenti dello stick come da scuola Street Fighter, mentre il secondo è un sistema fortemente semplificato, che consente ad esempio di sferrare alcune mosse speciali premendo semplicemente un tasto.

Infine, una caratteristica molto particolare è il commento in tempo reale: Capcom ha riferito che sta collaborando con i più noti commentatori FGC (Fight Game Community) e altri personaggi conosciuti per inserire le loro voci direttamente nel gioco, con una telecronaca dinamica che segue gli eventi del match in maniera simile a quanto siamo abituati a sentire nei giochi sportivi.