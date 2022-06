Fairy Tail, il cosplay di Lucy Heartfilia da kallisi__vamp sfoggia la frusta

Fairy Tail è la fonte d'ispirazione di questo notevole cosplay di Lucy Heartfilia da parte di kallisi__vamp, la quale ha preso come modello uno dei personaggi più noti e apprezzati della serie.

Lucy Heartfilia è una maga della Fairy Tail Guild, all'interno del Team Natsu, ed è una ragazza alquanto sicura di sé e attenta anche al proprio look, come dimostra anche questa riproduzione da parte della cosplayer. In particolare, la vediamo qui in una delle sue tenute più classiche e armata di frusta, la sua arma di riferimento.

Kallisi__vamp è particolarmente esperta nell'interpretazione del personaggio in questione, nei cui abiti si è fatta ritrarre più volte e attraverso gli outfit differenti di cui la ragazza è in possesso nel corso della serie. Nonostante non si tratti del personaggio più potente di Fairy Tail, con molta probabilità, il suo coraggio e la volontà di combattere hanno sempre compensato eventuali svantaggi.

La reinterpretazione è molto convincente da ogni punto di vista, con il costume riprodotto in maniera molto precisa e anche la capigliatura ricostruita fedelmente sulla base dell'originale.