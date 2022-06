Devolver Direct 2022: annunciato il nuovo folle evento alla Summer Game Fest

Devolver Digital terrà, come da tradizione, il suo specifico evento di presentazione Devolver Direct nel corso della Summer Game Fest, annunciato oggi dal publisher indie e fissato per la mezzanotte tra il 9 e il 10 giugno 2022, all'interno della sequenza di show previsti per la settimana prossima.

Nel teaser intitolato opportunamente "Devolver Digital: Marketing Countdown to Marketing" si stabilisce subito il tono della presentazione: sarà ovviamente folle, proprio come siamo abituati ormai dal publisher in questione. Anche in questo caso prosegue la "storia" vista nelle puntate precedenti, ovvero una sorta di meta-narrazione legata all'organizzazione della comunicazione di Devolver Digital.

Con l'occasione, l'etichetta effettua anche una feroce satira sulle iniziative di marketing che vengono solitamente utilizzate dai publisher maggiori, senza mandarla tanto a dire: basta vedere il video riportato in questa pagina per capire come il countdown, che di fatto non porta a nulla se non ad altro marketing, non sia che una grande presa in giro dei sistemi utilizzati da questo mercato per creare l'hype.

Nel teaser trailer vediamo alcuni degli attori ormai storici della "serie" di show Devolver, come Mahria Zook/Nina Struthers, ma anche alcune new entry. In particolare, come ospite speciale nonché conduttore candidato, abbiamo nientemeno che un "Mecha Suda51". Ne vedremo delle belle.