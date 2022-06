Sonic Origins, primi video di gameplay in un lungo livestream giapponese

Sonic Origins è stato mostrato con i primi video di gameplay nell'ambito di un lungo livestream giapponese. Si tratta della prima volta che vediamo la collection SEGA in azione.

In uscita su PC e console il 23 giugno, Sonic Origins includerà in un'unica soluzione Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic & Knuckles e Sonic CD.

La raccolta introduce anche parecchie nuove feature e variazioni sul tema, come l'Anniversary Mode, una modalità competitiva in locale per due giocatori, un Mirror Mode per affrontare gli scenari al contrario e sequenze d'intermezzo rimasterizzate.

Non mancheranno inoltre le missioni, una modalità Boss Rush per affrontare in sequenza i vari boss e un Museum presso cui consultare una gran quantità di materiali, dalle musiche agli artwork, passando per le clip animate.