Treasure lavora a un gioco "molto richiesto" per il 30° anniversario

Lo storico team nipponico Treasure compie 30 anni proprio oggi, come riferito da un tweet dell'account ufficiale della compagnia, e per l'occasione ha annunciato di essere al lavoro su un gioco "molto richiesto", di cui attendiamo un annuncio o presentazione.

"Il 19 giugno 2022, Treasure Co. Ltd celebra il suo 30° anniversario!" Si legge nel tweet in giapponese riportato qui sotto. "Quest'anno, nel trentesimo anniversario, stiamo lavorando duramente per poter annunciare un titolo molto richiesto. Non vediamo l'ora di svelarlo e contare sul vostro supporto".



Difficile dire di cosa possa trattarsi: il riferimento alla richiesta da parte del pubblico potrebbe avere a che fare con un seguito di uno dei titoli più famosi del team. Ricordiamo che Treasure, fondata nel 1992, ha portato a compimento diversi giochi estremamente famosi, soprattutto nell'ambito action e sparatutto.

Partendo alla grande con Gunstar Heroes nel 1993 su Sega Mega Drive, sono diventati presto un team di culto, con appassionati in tutto il mondo. Tra i giochi più famosi ricordiamo Alien Soldier ancora su Mega Drive e Guardian Heroes su Sega Saturn, oltre a Radiant Silvergun, Sin and Punishment, Ikaruga e di recente i due Gaist Crusher e Gaist Crusher God su Nintendo 3DS.

A questo punto, siamo davvero curiosi di sapere quale sia il nuovo gioco in arrivo da parte di Treasure, considerando peraltro che non ha lanciato giochi nuovi dal 2014 a questa parte.