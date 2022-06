Halo Infinite: espansioni e DLC per Campagna e multiplayer emergono da un leak

Lo youtuber Sean W ha riversato in un suo recente video su YouTube una grande quantità di potenziali dettagli su Halo Infinite, all'interno di un leak che al momento non possiamo verificare e va preso dunque come una semplice voce di corridoio, ma interessante in quanto riferita anche ad espansioni per Campagna e multiplayer del gioco 343 Industries.

Come potete vedere nel video riportato in questa pagina, lo youtuber Sean W fa riferimento a DLC ed espansioni sia per la Campagna single player (e multiplayer cooperativa nel prossimo futuro) sia per quanto riguarda le nuove stagioni del multiplayer, con dettagli vaghi ma significativi, se dovessero essere confermati.

Secondo Sean W sono previste dunque delle espansioni per la Campagna di Halo Infinite, cosa che si sospettava da tempo ma che non è mai stata annunciata da 343 Industries, dunque la questione va presa con le pinze: ci sarà comunque da aspettare moltissimo, considerando che - sempre secondo la misteriosa fonte in questione - i DLC della Campagna potrebbero arrivare addirittura dopo il 2024.

Si tratterebbe di nuovi elementi di storia scritti e diretti da Joseph Staten, responsabile di Halo Infinite ed ex-Bungie, sostanzialmente la figura cardine che sembra abbia rimesso in piedi l'intero gioco in 343 Industries. Queste aggiunte sono però attese molto avanti nel tempo, visto che si parla di oltre il 2024.

Per quanto riguarda le espansioni del multiplayer, il dubbio leak riporta brevi dettagli sulle prossime quattro stagioni dalla 3 alla 6, le quali aggiungeranno nuovi elementi in termini di armi, modalità (tra cui una in stile Infection), veicoli e ulteriori armi dai capitoli classici e infine, nella Season 6, un nuovo core non Spartan, oltre a un'arma completamente nuova.

Nel frattempo, abbiamo visto che la Campagna cooperativa avrà i primi test pubblici a luglio.