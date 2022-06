Halo Infinite: la Campagna cooperativa avrà i primi test pubblici a luglio

Halo Infinite si prepara all'arrivo della Campagna in modalità cooperativa multiplayer con il prossimo lancio dei primi test flight allargati su questa opzione di gioco, particolarmente attesa da molti fan della serie, con le prove che inizieranno ad avvenire a luglio 2022.

Secondo quanto riferito da 343 Industries, i primi test flight sulla Campagna Co-op di Halo Infinite avverranno dunque il mese prossimo, a luglio, in attesa di informazioni più precise sulle date. Si tratta delle prove dedicate a coloro che fanno parte del programma Halo Insider, che consente di accedere ai test flight diffusi dagli sviluppatori, dunque non è ancora una beta pubblica.



Queste versioni di prova vengono distribuite ai giocatori che fanno parte del programma insider e consentono di iniziare a testare la modalità: pur non essendo ancora una versione definitiva, l'avvio di questi flight significa comunque che non dovrebbe mancare molto al rilascio della Campagna cooperativa, in attesa di avere qualche dettaglio più preciso al riguardo.

Ulteriori istruzioni anche per gli insider verranno diffuse in seguito attraverso altri aggiornamenti da parte di 343 Industries. In base a tutte le informazioni che erano emerse in aprile, la modalità cooperativa dovrebbe essere disponibile tra agosto e settembre.