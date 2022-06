Devil May Cry 5 Special Edition su Xbox Series X|S supporta il VRR col nuovo update

Capcom ha riferito che Devil May Cry 5 Special Edition su Xbox Series X|S supporta ora il VRR attraverso un recente aggiornamento diffuso dal team, introducendo dunque l'utilizzo della frequenza d'aggiornamento variabile come su PS5.

La questione è piuttosto strana, considerando che il VRR è solitamente una caratteristica diffusa al livello di sistema su Xbox Series X|S, che difficilmente viene introdotta a posteriore con un aggiornamento. Tuttavia, evidentemente Capcom ha gestito la cosa in maniera differente, considerando peraltro che questo update arriva dopo quello per PS5, a conferma della situazione particolare di Devil May Cry 5 Special Edition rispetto ad altri giochi sulle console Microsoft.



In ogni caso, stando al tweet ufficiale della casa di Osaka riportato qui sopra, ora Devil May Cry 5 Special Edition sfrutta il VRR anche su Xbox Series X|S come su PS5, cosa che dovrebbe garantire alcuni miglioramenti in termini di performance, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione di tearing e artefatti grafici che possono sopraggiungere soprattutto ai frame-rate più alti.

La Special Edition, ricordiamo, introduce varie caratteristiche e contenuti specifici alla versione originale, come la possibilità di utilizzare Vergil, la modalità Legendary Dark Knight, la modalità Turbo e altri elementi aggiuntivi, oltre a un incremento della qualità grafica e del frame-rate sulle piattaforme di nuova generazione, come visto nella nostra recensione.