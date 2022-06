Roller Champions arriva su Nintendo Switch? Spunta una data d'uscita vicinissima

Roller Champions è uscito già su PC, PlayStation e Xbox ma la versione Nintendo Switch è rimasta un mistero finora, sebbene sia attesa: potrebbe arrivare molto presto, considerando che è emersa una data d'uscita davvero vicinissima su Nintendo eShop, ovvero il 21 giugno 2022.

Ubisoft non ha diffuso ancora una comunicazione ufficiale al riguardo, ma sul Nintendo eShop ufficiale la pagina di Roller Champions è aperta e segnala l'uscita per il 21 giugno, ovvero della prossima settimana.

Anche in questo caso si tratta di un free-to-play, visto che il prezzo segnalato è di 0 euro, con presenza di eventuali microtransazioni.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Roller Champions pubblicata su queste pagine e relativa alle versioni per le altre piattaforme, a cui questa dovrebbe corrispondere in linea di massima. Inoltre, riportiamo qui sotto qualche informazione dalla descrizione ufficiale presente sulla sua pagina dell'eShop, ricordando che si tratta di una sorta di sportivo PvP con personaggi a bordo di pattini:

Roller Champions è un gioco sportivo free-to-play a squadre PvP, basato sull'abilità, nel quale i giocatori possono lanciarsi in un'eroica carriera senza pari!

Siamo nel 2032. Ci sono arene in tutto il mondo e i fan accorrono per ammirare le gesta dei loro eroi, i Roller Champions. Sfrecciano a velocità impossibili, si lanciano contro gli avversari, pattinano sui muri ed effettuano schiacciate mentre migliaia di fan in delirio urlano i loro nomi.

Nei panni di un Roller Champion, competerai in una sfida tra squadre di tre atleti. Le regole sono semplici: prendi la palla, completa un giro di pista senza mai farla toccare all'altra squadra, schiva gli avversari e segna. Puoi fare più punti completando giri aggiuntivi prima di tentare un goal. Dopo ogni partita guadagnerai nuovi fan e potrai giocare in arene sempre più grandi. Personalizza gli atleti e crea una carriera unica.