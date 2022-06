Dragon's Dogma in forte sconto su PC, PlayStation e Xbox, aspettando Dragon's Dogma 2

Sono giorni di festa per i fan di Dragon's Dogma, visto il recente annuncio di Dragon's Dogma 2 arrivato proprio in corrispondenza delle celebrazioni per il decimo anniversario del franchise, ma anche coloro che non hanno mai giocato in precedenza al titolo Capcom possono sfruttare quest'ottima occasione di acquistarlo in forte sconto, vista l'iniziativa avviata dal publisher.

In occasione del decimo anniversario di Dragon's Dogma, che ha ricevuto anche un evento in livestream ufficiale culminato con l'annuncio di Dragon's Dogma 2, Capcom ha anche avviato degli sconti molto consistenti sul primo capitolo, che può essere acquistato ora a un costo veramente irrisorio su PC, PlayStation e Xbox.



Come riportato nel tweet ufficiale qui sopra, potete comprare Dragon's Dogma per PS4, Xbox One e PC Windows a un prezzo che va da 3,74 euro a 4,79, dunque davvero un ottimo modo per ottenere quello che è considerato ancora un ottimo action RPG ad ambientazione fantasy medievale, dotato di caratteristiche veramente peculiari. Ecco dunque i link per acquisto e download:

Il consiglio, nel caso siate interessati un po' al genere e all'ambientazione, è dunque di sfruttare questa occasione e vedere di cosa si tratta, considerando che l'attesa per Dragon's Dogma 2 sarà probabilmente ancora piuttosto lunga.