Genshin Impact: il cosplay di Kamisato Ayaka da peachmilky_ brilla di luce propria

Siamo di fronte a un nuovo cosplay tratto da Genshin Impact, in questo caso con un nuovo cosplay di Kamisato Ayaka da parte della bella peachmilky_, che in questo caso si esibisce una reinterpretazione molto riuscita.

Il personaggio in questione proviene dalla regione di Inazuma e si tratta della figlia maggiore del Clan Kamisato, nonché sorella di Ayato. Bella, elegante e dotata di una grazia innata, Ayaka è ben vista da tutti, non solo per il suo status sociale decisamente elevato ma anche per il suo carattere e la sua onestà.

Queste sue doti positive la portano ad essere vista come una sorta di modello di perfezione, sia dal punto di vista dell'eleganza e del portamento, che per la bellezza e anche per l'abilità in combattimento. Ayaka è un personaggio a cinque stelle, specializzata nel combattimento con spada e nell'utilizzo della magia di tipo Cryo, appartenente alla Yashiro Commission in termini di schieramento.

È stata introdotta in Genshin Impact con la versione 2.0 andata in scena lo scorso luglio ed è molto apprezzata dai giocatori che prediligono il combattimento con spada, visto l'alto livello della combattente e il fascino che la caratterizza. La reinterpretazione da parte di peachmilky_ è notevole, sia per quanto riguarda volto e acconciatura che soprattutto per la ricostruzione dell'abito fatta veramente bene.