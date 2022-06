Le notizie più importanti della settimana

L'annuncio di Final Fantasy 7 Rebirth è stato ovviamente una delle notizie più importanti della settimana, anzi la più importante restando nell'ambito dei videogiochi: l'evento di Square Enix era parecchio atteso e non ha deluso le aspettative, facendo però discutere circa la natura di questo nuovo progetto. Si è tuttavia parlato anche di Hideo Kojima, della conferma di Fallout 5 e ovviamente di Starfield, in varie salse: dai dialoghi ai meccanismi di volo, dal numero di pianeti visitabili a un confronto che ha fatto molto scalpore, quello con No Man's Sky. E poi ancora Naughty Dog, Capcom, Assassin's Creed, Xbox, Dragon's Dogma 2 e il motivo del rinvio di così tanti giochi: sapevate che è (quasi) tutta colpa di Cyberpunk 2077?

Fallout 5 confermato da Todd Howard Todd Howard Non c'è dubbio che in questo settore basti un piccolo cenno per scatenare gli entusiasmi, e così è accaduto quando Todd Howard ha confermato Fallout 5 mentre forniva dettagli su Starfield e The Elder Scrolls 6. Al leggendario game designer sono bastate poche parole per infiammare il pubblico degli appassionati, quando ha detto "Dopo (TES 6) faremo Fallout 5". Non sappiamo ancora quanto tempo esattamente ci vorrà, del resto Starfield non uscirà prima dell'inizio del 2023 e The Elder Scrolls 6 è stato mostrato solo con un breve teaser, dunque parliamo di anni; ma tanto è bastato ai fan di Fallout per stamparsi un ampio sorriso sul volto, immaginando magari la nascita di una qualche collaborazione (con Obsidian?) che possa accelerare i lavori, magari ricorrendo al potente Unreal Engine 5 per una grafica spettacolare.

Starfield contro No Man's Sky Starfield, il nostro personaggio si accinge a esplorare un nuovo mondo La cosa ha ovviamente poco senso, ma è spuntato un video che confronta Starfield a No Man's Sky e il dibattito che ne è seguito non è stato probabilmente il più brillante che si ricordi su queste pagine. Il titolo di Bethesda, che abbiamo visto in azione durante l'Xbox Showcase, ha l'anima di un RPG con infinite linee di dialogo (in prima prima persona e con il personaggio che non ha voce, peraltro), dunque metterlo di fianco a un'esperienza esplorativa tendenzialmente arcade e completamente votata agli elementi procedurali lascia il tempo che trova ma, ehi, in entrambi i giochi si scansionano le piante. A proposito di sistemi procedurali, anche Starfield ne farà uso ma miscelandoli agli asset realizzati dagli sviluppatori, che andranno in tal modo a plasmare i mille pianeti che avremo a disposizione durante la campagna, rinunciando però alla possibilità di atterrare manualmente: il volo dallo spazio alla superficie dei pianeti non sarà totalmente libero, a quanto pare.

Xbox, tutti i giochi in uscita nel 2022 e nella prima metà del 2023 Phil Spencer Dopo l'Xbox & Bethesda Games Showcase si è discusso molto della line-up di Xbox e di come le produzioni first party manchino all'appello quest'anno, visto il rinvio di diversi titoli. Proprio per questo Microsoft ha pensato bene di pubblicare una lista con tutti i giochi in arrivo su Xbox nel 2022 e nella prima metà del 2023, sottolineando quelli che saranno inclusi nell'abbonamento a Xbox Game Pass. L'elenco è in effetti molto corposo e interessante, e non è dunque un caso che Matt Booy abbia detto che ci sono così tanti giochi in uscita che si fatica a pianificarne la pubblicazione. Il riferimento magari non è a quest'anno, ma viste le numerose acquisizioni è chiaro a tutti che a un certo punto il mercato verrà letteralmente inondato di produzioni provenienti dagli studi first party di Xbox.

Cyberpunk 2077 è la causa di ogni male... detto rinvio Cyberpunk 2077, Jackie in una delle fasi iniziali della campagna Vi sarete di certo resi conto che negli ultimi due anni la pratica di rinviare i giochi è diventata un po' una costante. A determinare questo tipo di decisioni sono spesso le situazioni figlie della pandemia e un telelavoro che non tutti hanno saputo implementare al meglio, ma a quanto pare esiste anche un altro motivo molto importante e si chiama Cyberpunk 2077. Stando a una ricerca effettuata da GamesIndustry, sembra che il lancio disastroso di Cyberpunk 2077 sia una delle cause dei tanti rinvii di videogiochi: in pratica i team di sviluppo hanno paura di arrivare nei negozi in quelle stesse condizioni, e così sono ormai soliti prendersi tutto il tempo extra necessario per rifinire al meglio i propri titoli prima dell'uscita.