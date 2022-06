Crisis Core –Final Fantasy VII- Reunion presentato con un trailer

In occasione dell'evento celebrativo per il venticinquesimo anniversario di Final Fantasy VII, è stato presentato Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion con un trailer, rifacimento del titolo uscito solo su PSP che sarà disponibile il prossimo inverno su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam).

Leggiamo la descrizione ufficiale:

La sua storia segnò l'inizio di Final Fantasy VII

Dal giorno del suo primo lancio, CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- ha ricevuto l'acclamazione del grande pubblico per la sua narrativa coinvolgente e toccante.

Questa nuova edizione trasforma il comparto grafico e rifinisce tutti i modelli 3D del gioco. Una colonna sonora d'eccezione e un rinnovato e più approfondito doppiaggio (disponibile in lingua inglese e giapponese) animano una storia di onore e di eroismo, presentando FINAL FANTASY VII sotto una luce nuova. Entra in CRISIS CORE e lasciati trasportare da un'avventura che va oltre il semplice remaster HD.