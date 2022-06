Xbox ha così tanti giochi in uscita che fatica a pianificare la pubblicazione, per Matt Booty

Secondo quanto riportato da Dualshockers.com, che ha potuto vedere dal vivo la presentazione di Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, Matt Booty ha dichiarato che Xbox ha così tanti giochi in arrivo che è difficile trovare una data di uscita per tutti.

Precisamente, la testata americana scrive che Booty - capo di Xbox Game Studios - ha affermato che "è alquanto difficile per Microsoft pianificare la pubblicazione di tutti i giochi" in arrivo e che gli Xbox Game Studios stanno avendo qualche problema. Pare che abbia aggiunto che i team stanno lavorando con grande impegno e che apprezzano il supporto dei fan da tutto il mondo.

Una cosa è certa, l'evento di Xbox & Bethesda è stato denso di giochi, con molti titoli in arrivo su Game Pass. Il 2022 ha visto alcuni ritardi per i nomi più importanti, come Redfall e soprattutto Starfield, ma comunque vi saranno tanti prodotti per i giocatori Xbox da giocare a fine anno.

Per fare mente locale, ecco il riassunto dei giochi annunciati all'Xbox & Bethesda Games Showcase 2022.