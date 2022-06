Cyberpunk 2077 può infine avere le auto volanti in stile Blade Runner, con una mod

Cyberpunk 2077 non vuole essere Blade Runner, visto che si ispira a uno stile di visione fantascientifica diversa pur rientrando in una famiglia comune, ma l'assenza di auto volanti per alcuni può essere un problema, dunque per questi utenti c'è una mod che consente di ottenere finalmente il proprio veicolo aereo.

Il modder Jack Humbert, evidentemente, è uno di coloro che nel futuro vogliono le auto volanti, grande punto di disquisizione sulle possibilità tecnologiche ormai da tanti anni a questa parte, dunque ha creato questa interessante mod che consente di volare per la mappa di Cyberpunk 2077 utilizzando auto e anche moto, scaricabile a questo indirizzo.

D'altra parte, secondo Ritorno al Futuro queste dovevano essere presenti nella realtà quotidiana già nel 2015, figuriamoci nel 2077.

Come illustrato nel video dello youtuber LastKnownMeal riportato in questa pagina, con la mod di Humbert è dunque possibile far volare i veicoli e con questi raggiungere più agilmente le varie parti di Night City, anche se ovviamente non c'è da aspettarsi proprio un modello di volo particolarmente avanzato.

È comunque un modo per avvicinarsi a una visione del cyberpunk ben consolidata, come quella derivante da Blade Runner e altri classici della fantascienza. Per il resto, su Cyberpunk 2077 restiamo in attesa del presunto DLC Electric Rider, otre al nuovo anime Netflix intitolato Edgerunners.