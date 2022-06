Cyberpunk Edgerunners: trailer e uscita per la serie di Cyberpunk 2077 su Netflix

Netflix ha pubblicato un primo trailer di presentazione per Cyberpunk: Edgerunners, la serie TV in stile anime prodotta da Netflix e basata sull'universo di Cyberpunk 2077, annunciata da tempo e visibile per la prima volta in questo spettacolare video dal quale arriva anche il periodo d'uscita, fissato per settembre 2022.

Il trailer è davvero spettacolare e promette molto bene per questa serie TV animata, che sembra riprendere gli stilemi classici del cyberpunk uniti allo stile grafico e d'animazione tipici dell'anime nipponico, elaborato in questo caso da Studio Trigger. Cyberpunk: Edgerunners è una serie stand-alone, dunque separata dalla storia del gioco e autoconclusiva, composta da 10 episodi e prodotta da Netflix in collaborazione diretta con CD Projekt RED.

Lo studio responsabile è quello che ha creato in precedenza anche altre serie note come Kill la Kill e Little Witch Academia. Annunciato già a giugno 2020, Cyberpunk Edgerunners ha un periodo d'uscita fissato per settembre 2022, dunque ormai piuttosto vicino.

La serie Cyberpunk Edgerunners racconta la storia di uno street kid che cerca di sopravvivere a Night City, la città ultra-tecnologica di Cyberpunk 2077 ma caratterizzata da terribili disuguaglianze sociali e violenza, diventando un edgerunner, ovvero un mercenario fuorilegge. Rafał Jaki (The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, The Witcher: Ronin) è lo Showrunner della serie ed Executive Producer insieme a Satoru Homma, Bartosz Sztybor e Saya Elder. Studio Trigger si occupa del design e dell'animazione, con Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) a dirigere.