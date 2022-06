Forza Horizon 5: la prima espansione in DLC sulle Hot Wheels trapela su Steam

Forza Horizon 5 riceverà presto una prima espansione in DLC, a quanto pare dedicata alle Hot Wheels, in base a quanto è trapelato su Steam, che ha mostrato il contenuto in questione prima del dovuto, probabilmente anticipando l'annuncio all'Xbox & Bethesda Showcase.

A questa pagina (finché rimane attiva) potete vedere il Pacchetto Aggiuntivo Premium di Forza Horizon 5 che contiene, tra le altre cose, anche l'Espansione 1 del gioco, evidentemente ispirata alle Hot Wheels.

Forza Horizon 5, la prima espansione in DLC comparsa su Steam

Si tratta dunque di un ritorno alla collaborazione che avevamo già visto in Forza Horizon 3, visto che quest'ultimo già aveva ottenuto, per la prima volta, un DLC dedicato alle celebri auto-giocattolo di Mattel.

La vecchia espansione Hot Wheels di Forza Horizon 3 resta in effetti una delle più divertenti viste per la serie di racing arcade in questione, anche se in molti si sarebbero probabilmente aspettati un'ambientazione differente e inedita, visto che finora non c'erano state ripetizioni tra le collaborazioni speciali.

Ricordiamo infatti che Forza Horizon 4 aveva ricevuto un'interessante espansione a tema Lego, ma evidentemente Playground Games voleva recuperare lo spirito folle e il gameplay adrenalinico dell'espansione Hot Wheels del terzo capitolo con nuovi contenuti e formule in arrivo anche per Forza Horizon 5.

Non possiamo prendere la questione ancora come ufficiale al 100%, ma è chiaro che questo è un leak decisamente verosimile visto che proviene direttamente dal catalogo di Steam. In ogni caso, l'annuncio dovrebbe avvenire nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase di domenica 12 giugno 2022, con altre possibili dimostrazioni anche nel secondo evento di presentazione di Microsoft, l'Xbox Game Showcase Extendend del 14 giugno.