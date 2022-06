God of War Ragnarok: pagina PS Store aggiornata, data d'uscita alla Summer Game Fest?

La pagina ufficiale relativa a God of War: Ragnarok su PlayStation Store è stata aggiornata proprio nelle ore scorse, cosa che fa pensare alla possibilità di un annuncio, forse relativo alla data d'uscita, in arrivo nel corso della Summer Game Fest di questa sera.

Come potete vedere nello screenshot riportato all'interno del tweet qui sotto, la pagina ufficiale di God of War: Ragnarok su PlayStation Store risulta aggiornata nelle ore scorse, durante la nottata, proprio prima della Summer Game Fest che si terrà questa sera a partire dalle ore 20:00, facendo pensare ad alcune nuove informazioni che potrebbero comparire in seguito all'evento.



Un caso analogo è successo nei giorni scorsi con Final Fantasy 16, la cui pagina sul PlayStation Store era stata modificata con nuovo salvataggio online nelle ore immediatamente precedenti allo State of Play in cui il gioco Square Enix è stato effettivamente mostrato con un nuovo trailer, nuovi materiali e un periodo di uscita più definito.

L'informazione che a questo punto preme maggiormente è la data di uscita di God of War: Ragnarok, visto che dopo il primo posticipo dal 2021 al 2022 questa non è ancora stata definita. Alcuni sospettano un ulteriore rinvio al 2023, mentre altri, come Jason Schreier, sembrano avere informazioni che sostengono il contrario, ovvero che il gioco per PS5 e PS4 arriverà comunque entro il 2022. Di recente, nel database del PlayStation Store l'uscita è stata spostata al 31 dicembre 2022, che è un classico placeholder utilizzato per i giochi in uscita entro l'anno.

A questo punto non resta che attendere la Summer Game Fest 2022 che si terrà stasera, a partire dalle ore 20:00, per scoprire forse novità riguardanti God of War: Ragnarok e magari anche un nuovo trailer di presentazione con la data di uscita.