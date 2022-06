God of War Ragnarok sarebbe stato rimandato al 2023 internamente, secondo una testata spagnola

Secondo un nuovo report di Gamereactor Spagna, God of War Ragnarok sarebbe stato rimandato al 2023. Il gioco PS4 e PS5 di Santa Monica Studio non ce la farà per il 2022, per la testata.

L'informazione, secondo Gamereactor Spagna, è stata confermata da "più fonti europee". Non abbiamo dettagli ulteriori riguardo a queste "fonti", purtroppo, quindi non possiamo in alcun modo confermare o smentire quanto indicato dalla testata spagnola.

Sappiamo che nei server del PlayStation Store, la data segnaposto di God of War Ragnarok è stata spostata dal 30 settembre al 31 dicembre 2022. In precedenza, si era supposto che questo indicasse lo spostamento della data di uscita all'ultimo trimestre dell'anno in corso. Non sappiamo però se la cosa sia in qualche mondo collegata al report di Gamereactor Spagna.

God of War Ragnarok: Kratos e Atreus

La testata afferma anche di non sapere quale sarebbe la data o la finestra di uscita di God of War Ragnarok: riporta solo che arriverà nel 2023.

Come sempre, ricordiamo che non si tratta di un'informazione ufficiale, ma solo di un report. Gamereactor Spagna potrebbe aver ricevuto informazioni sbagliate o anche solo non aggiornate. Non ci resta altro da fare se non attendere che Sony confermi o smentisca queste informazioni.