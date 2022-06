God of War: Ragnarok rinviato? La presunta data di uscita è stata modificata

Sembra che God of War: Ragnarok sia stato rinviato da Sony: la data di uscita del gioco nei riferimenti del PlayStation Store era stata fissata al 30 settembre, ma ora risulta spostata al quarto trimestre del 2022.

Il mese di uscita di God of War: Ragnarok era stato svelato anche dal merchandise in arrivo appunto a settembre, ma il profilo PlayStation Game Size, sempre molto attendibile nelle informazioni relative allo store digitale Sony, ha segnalato un cambio di programma.

Lo stesso account indica come probabile un lancio fra ottobre e novembre di quest'anno, mentre sarebbe scongiurata la possibilità di un rinvio al 2023, anche considerando che tutti finora hanno garantito l'uscita di God of War: Ragnarok entro il 2022.

Certo, è difficile non associare quest'ultimo rumor a quello relativo all'uscita di The Last of Us Remake, che secondo un leaker potrebbe approdare su PS5 e PC il 2 settembre.

Esiste infatti la possibilità che Sony si sia ritrovata con il rifacimento del gioco di Naughty Dog pronto in anticipo sui tempi e abbia deciso di collocarlo nello spazio che prima apparteneva al nuovo capitolo di God of War, spostando quest'ultimo di un mese o due.