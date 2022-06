The Last of Us Remake per PS5 e PC, data di uscita rivelata da un leaker?

Il remake di The Last of Us arriverà su PS5 e PC per un leaker, che ha rivelato la possibile data di uscita del gioco: 2 settembre 2022. Un termine molto vicino per un titolo che Sony non ha ancora neanche annunciato ufficialmente, ma magari si punta proprio all'effetto sorpresa.

Cerchiamo di capire come stanno le cose sulla base delle notizie che circolano, dunque. Il giornalista Jeff Grubb ha dichiarato che "continua a sentire che The Last of Us Remake uscirà quest'anno", e in genere si tratta di una fonte molto affidabile per questo genere di anticipazioni.

Il leaker che ha pubblicato oggi il post è invece relativamente nuovo, ma sembrerebbe anch'egli attendibile: le sue recenti informazioni relative al nuovo gioco di Hideo Kojima, Overdose, sono state confermate da Tom Henderson.

Certo, si tratterebbe in ogni caso di una strategia inedita per Sony, che in genere presenta i propri prodotti con tempistiche piuttosto rilassate, partendo con teaser e trailer per poi arrivare progressivamente all'annuncio della data di lancio e al debutto effettivo nei negozi.

A meno che per il remake di The Last of Us l'azienda non abbia appunto deciso di muoversi diversamente, preparando un annuncio "alternativo" su di una specifica rivista o sito, come fatto anche nei mesi scorsi, anziché optare per uno State of Play o qualcosa del genere.