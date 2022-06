Mario Strikers: Battle League Football, ottimi voti su Famitsu per il gioco

Mario Strikers: Battle League Football è stato accolto con ottimi voti dalla redazione della rivista giapponese Famitsu, nello specifico quattro 8 per un totale di 32/40. Molto bene, insomma, ma il perfect score è decisamente lontano.

Famitsu, i voti del numero 1749



Mario Strikers: Battle League (Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

Overlord: Escape from Nazarick (Switch) - 8/8/8/7 [31/40]

Nel nostro provato di Mario Strikers: Battle League Football abbiamo in effetti messo in evidenza alcuni problemi del tie-in sportivo per Nintendo Switch, ad esempio i pochi personaggi disponibili e l'intelligenza artificiale non propriamente sofisticata.

Ultimo episodio di una serie nata nel 2005 su GameCube, il gioco ci mette al comando di Mario e di alcuni suoi amici o antagonisti all'interno di partite di calcio a cinque dominate dalla spettacolarità, grazie alle manovre speciali e ai potenziamenti.