Microsoft: Alex Kipman lascia la compagnia dopo le accuse di abusi e molestie

Pare che Alex Kipman abbia lasciato Microsoft dopo essere stato al centro di accuse di abusi e molestie da parte di alcuni collaboratori e collaboratrici, proprio a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione di un report di Insider riguardante il caso in questione.

Kipman è stato accusato - pur senza ufficializzazione in forma legale - da vari dipendenti Microsoft di comportamenti scorretti, che sfociavano in azioni considerate "abusi" e "molestie" anche di ordine sessuale, in generale di atteggiamenti decisamente fuori dalle righe e poco consoni all'ambiente lavorativo all'interno della compagnia.

Alex Kipman con Hololens

Sebbene non ci sia ancora conferma ufficiale, pare che Kipman abbia lasciato Microsoft proprio in questi giorni.

La questione sarebbe stata confermata da un'email interna inviata da Scott Guthrie, responsabile della sezione cloud di Microsoft, nella quale viene riferito che Kipman ha dato le dimissioni: "Abbiamo deciso che fosse il momento giusto di lasciare la compagnia per seguire altre opportunità", si legge in questa email riportata da GeekWire, la quale però non fa riferimento alle accuse, peraltro non di valore legale, per il momento.

Nell'articolo di Insider che ha sollevato il caso si sosteneva che, nonostante provvedimenti e nuovi regolamenti attuati da Microsoft abbiano reso la situazione lavorativa molto positiva all'interno della compagnia, permanevano alcuni soggetti considerati "intoccabili" per il loro curriculum ma anche molto critici sull'aspetto del comportamento. Tra questi l'elemento di maggior spicco era proprio Alex Kipman, una sorta di "golden boy" di Microsoft, che con la sua creatività e inventiva ha portato avanti vari progetti alternativi come HoloLens, ma è stato elemento chiave anche nella creazione del primo Kinect.

Kipman si trovava a operare all'interno della divisione dispositivi, in particolare sullo sviluppo di Hololens e le soluzioni di realtà mista in cantiere presso Microsoft.