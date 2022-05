Microsoft: Alex Kipman e altri dirigenti accusati di molestie sessuali e abusi verbali

Un report di Insider (in precedenza conosciuto come Business Insider) accusa alcuni dirigenti di Microsoft, tra cui Alex Kipman, l'inventore di HoloLens, di essere stati protagonisti di casi di molestie sessuali e abusi verbali presso gli uffici del colosso di Redmond.

L'articolo afferma che i provvedimenti e i regolamenti attuati da Microsoft negli ultimi anni hanno migliorato di molto le condizioni lavorative, ma che all'interno della compagnia ci sono dei dirigenti praticamente intoccabili, che non vengono puniti per i loro comportamenti tossici o discriminatori.

Il report si concentra in particolare su Alex Kipman, l'inventore di HoloLens, reo di essere stato protagonista di molteplici casi di molestie, atteggiamenti ritenuti inopportuni e di promuovere "una cultura che riduce i contributi delle donne". L'anno scorso, più di 25 dipendenti hanno contribuito a un rapporto sul comportamento inappropriato di Kipman, sebbene non siano state intraprese azioni.

Una delle storie condivise da alcune fonti anonime parla di un caso avvenuto tra il 2016 e il 2017. Kipman indossava un visore per la realtà virtuale trasmettendo il segnale video anche su degli schermi esterni, dando modo a tutte le persone che si trovavano nella sua stessa stanza di vedere le stesse cose che guardava lui. Il problema è che il contenuto in questione è stato descritto come un "porno VR" dove "diverse donne in abiti succinti si divertivano su un letto" con a seguire "una lotta con cuscini apertamente sessualizzata". Il contenuto, recita il report di Insider, ha fatto sentire le dipendenti presenti "molto a disagio".

In un altro caso, Kipman ha massaggiato le spalle di una dipendente nonostante sembrasse "profondamente a disagio" e non ha smesso neppure dopo che "ha scrollato le spalle, apparentemente cercando di farlo smettere".

Il report afferma anche che i manager di Microsoft hanno fatto di tutto per non lasciare delle donne intorno a Kipman, dati i suoi atteggiamenti inopportuni. Addirittura si parla anche di come gli siano stati assegnati degli "accompagnatori" dalle risorse umane durante le riunioni.

Alex Kipman

Nel report di Insider vengono menzionati anche altri dirigenti Microsoft, come Terry Myerson, che in passato a supervisionato i lavori su Windows, e Tom Keane, vicepresidente di Azure.

Myerson ha lasciato la compagnia nel 2018 ma i motivi di questa decisione non sono mai stati resi noti. Secondo Insider, il dirigente ha avuto un "crollo" nel backstage prima di un evento Microsoft, urlando contro tutti i presenti in uno scatto d'ira. Keane invece pare fosse un dittatore sul luogo di lavoro e chiedeva l'obbedienza dei suoi sottoposti, tanto che il personale lo chiamava "King Tom".

Non è possibile verificare le informazioni riportate qui sopra, dunque per il momento prendete il tutto con le pinze. Detto questo, il report di Insider potrebbe avere importanti ripercussioni sulla carriera di Kipman e gli altri dirigenti Microsoft colpevoli di atteggiamenti inopportuni.