God of War Ragnarok: mese di uscita forse svelato da del merchandise

Come segnalato nei thread di ResetEra in queste ore sono apparsi in rete vari articoli di merchandise di God of War: Ragnarok, come berretti, magliette e un adorabile peluche di Kratos, presso i listini di vari rivenditori. La cosa interessante è che molti dei prodotti hanno una data di uscita fissata per settembre, che secondo alcuni utenti del forum potrebbe coincidere con il lancio dell'attesissima esclusiva per PS5 e PS4.

Il merchandise è apparso nel listino di GeekyZone, sito che in passato ha venduto altri articoli di della serie God of War, tra cui magliette e un gioco di carte. Come viene fatto notare su ResetEra la maggior parte dei prodotti al momento è disponibile per il pre-order, con data di uscita fissata al 30 settembre, cosa che come accennato in apertura ha dato vita alla teoria secondo cui God of War: Ragnarok uscirà lo stesso mese.

Basarsi su del merchandise per stabilire il periodo di uscita di un gioco ci sembra un po' troppo azzardato, ma c'è da dire che il tempismo con cui gli articoli sono apparsi in rete è a dir poco sospetto, considerando che giusto poche ore fa God of War: Ragnarok è stato classificato in Corea, segno che effettivamente la data di uscita è vicina. Sarà solo una coincidenza? Vedremo.