Call of Duty: Warzone 2 utilizzerà il motore grafico di Modern Warfare 2 e l'Anti-Cheat Ricochet

Infinity Ward ha confermato che Call of Duty: Warzone 2, la nuova iterazione del celebre battle royale free-to-play, utilizzerà lo stesso motore grafico di Moden Warfare 2, che rappresenterà anche una sorta di engine unificato per tutti i futuri giochi della serie, sia quelli premium che quelli free-to-play. Inoltre è stata confermata anche l'implementazione del sistema Anti-Cheat Ricochet, che tanto ha fatto penare i cheater di Vanguard e Warzone.

La scelta di cambiare motore grafico permetterà dunque a Warzone 2 di fare un salto tecnologico non indifferente, ad esempio, sfruttando "senza soluzione di continuità la nuova gestione dei fluidi e dei veicoli" vista in azione con Modern Warfare 2, così come "le nuove routine che gestiranno l'intelligenza artificiale e che sembrano permettere ai bot di avere movimenti estremamente più realistici e un grado di reattività sbalorditivo con un approccio alle coperture e allo studio delle zone scoperte, che ha davvero dell'incredibile", come spiegato nella nostra anteprima di Call of Duty: Modern Warfare 2.

Allo stesso modo l'implementazione di Ricochet in Call of Duty: Warzone 2 farà felici molti giocatori del battle royale, considerando quanto il sistema di Anti-Cheat si sia dimostrato efficace con il precedente capitolo e Call of Duty: Vanguard per combattere la piaga dei cheater.

Inoltre è stato svelato che Warzone 2 e Modern Warfare 2 condivideranno lo stesso universonarrativo, dunque possiamo aspettarci sovrapposizioni di storie, personaggi e scenari.

Call of Duty: Warzone 2 è attualmente in sviluppo con i dettagli su data di uscita e piattaforme di riferimento ancora da confermare, mentre Modern Warfare 2 sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One il 28 ottobre 2022.