Gran Turismo 7: update 1.16 in arrivo oggi, miglioramenti e cambiamenti previsti

Gran Turismo 7 otterrà oggi l'update 1.16, attraverso un periodo di manutenzione che dovrebbe essere già iniziato in queste ore e che dovrebbe portare alcuni miglioramenti e cambiamenti previsti nelle note della patch, che andiamo a vedere.

L'update 1.16 di Gran Turismo 7 verrà applicato dopo un periodo di manutenzione previsto per oggi, 9 giugno 2022, dalle ore 8:00 alle ore 10:00 circa, periodo in cui i server verranno disattivati per consentire la lavorazione sul gioco.

Durante queste ore, vari aspetti di Gran Turismo 7 non funzioneranno ma sarà possibile accedere alla modalità Arcade e Music Rally.

Le note ufficiali della patch 1.16 possono essere consultate sul sito di Gran Turismo 7 a questo indirizzo. In generale possiamo riassumere alcuni degli elementi più evidenti con aggiornamento che vanno a toccare i setting delle auto, i circuiti, il multiplayer e i volanti.

Per quanto riguarda le impostazioni delle auto, è stato aggiustato un problema per cui venivano installati contemporaneamente gli High Compression Piston e i Turbocharger. Per i circuiti, la patch risolve alcuni problemi come quello relativo alle Rivas Cars con l'opzione Random in Custom Race utilizzando una Toyota GR010 e altri problemi specifici in questa opzione di gioco.

Per quanto riguarda i volanti, è stato aggiustato il force feedback per quanto riguarda le auto SRT Tomahawk X Vision Gran Turismo, SRT GTS-R Vision Gran Turismo e Jaguar Vision Gran Turismo SV e i seguenti modelli di periferica:

Thrustmaster T300

Thrustmaster T500

Thrustmaster T-GT

Fanatec CSL Elite Racing Wheel

Fanatec Podium

Fanatec GT DD Pro

Vari altri dettagli possono essere visti direttamente alla pagina ufficiale delle note della patch 1.16, in attesa di vedere eventuali altri risultati in arrivo al termine dell'aggiornamento. Di recente, è tornata la polemica relativa ai prezzi delle auto, con vari utenti che hanno notato come questi tendano a salire continuamente.