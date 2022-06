Resident Evil Village: demo in streaming via browser, Capcom usa la tecnologia Stadia

Capcom ha lanciato un'iniziativa molto interessante, che potrebbe avere ulteriori implicazioni in futuro, mettendo a disposizione una demo di Resident Evil Village interamente in streaming, giocabile via browser internet completamente gratis.

Si tratta di un primo esempio della tecnologia di Google Stadia utilizzata da Capcom per consentire ai giocatori di provare alcune demo di giochi, cosa che al momento è limitata a Resident Evil Village ma potrebbe presto essere estesa anche ad altri titoli, considerando che Google ha avviato questo tipo di collaborazione in maniera ufficiale.

La tecnologia in questione si chiama Immersive Stream for Games, ed è sostanzialmente una versione di Stadia adattata all'uso per singoli giochi, consentendo in questo modo di giocare frammenti di titoli in streaming direttamente da browser, su qualsiasi dispositivo.

Il sistema funziona con vari browser da PC, Mac, dispositivi mobile e console, con una notevole resa in termini di qualità grafica e risposta agli input.

Per il momento, potete trovare la demo di Resident Evil Village a questo indirizzo, giocabile anche in italiano. Si tratta delle due demo già rilasciate in precedenza da Capcom, ovvero la demo del Villaggio e quella del Castello, dunque non è proprio una novità, tuttavia è interessante notare la soluzione adottata, che potrebbe essere utilizzata anche per vari altri giochi in futuro.

L'unico requisito è una connessione a internet di almeno 10Mbps, per il resto non ci sono requisiti al di là di un sistema di input che può essere mouse e tastiera oppure controller, ma possono essere usati anche dei controlli a schermo per i dispositivi con touch screen, dunque queste demo in streaming possono essere utilizzate davvero in qualsiasi situazione.