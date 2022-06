Summer Game Fest: tutto quello che possiamo aspettarci dallo show di Geoff Keighley

Ve ne sarete accorti anche voi dal fatto che le colonnine di mercurio dei nostri termometri sono schizzate verso temperature sahariane, ma chi sopravvive sotto al getto polare di un condizionatore potrebbe essersi perso il fatto che siamo ufficialmente entrati nella seconda settimana di giugno, quel periodo dell'anno che da sempre è il più caldo, per l'industria dei videogiochi. Anche adesso che l'E3 sembra un lontano ricordo, è comunque qui, in questa precisa finestra temporale, che le aziende concentrano la loro comunicazione in merito ai nuovi videogiochi in arrivo, e se le danze del marketing sono state aperte qualche giorno fa da Sony con un ottimo State of Play dedicato al VR e alle terze parti, ora le cose cominciano a farsi dannatamente serie con l'avvicinarsi della Summer Game Fest, lo show di Geoff Keighley fissato per le 20:00 di questo giovedì 9 giugno. Attorno alla diretta gravitano delle aspettative altissime, anche perché Keighley, nel recente passato, ha viziato la sua platea confezionando degli eventi densi di annunci memorabili, come quello dello scorso anno legato ad Elden Ring, oppure quelli di Death Stranding durante i Game Awards invernali. Insomma, quando Geoff sale sul palco spesso ne nasce qualcosa di magico, ed è per questo che in moltissimi sono pronti a catalizzare la propria attenzione sulla diretta di stasera aspettando soltanto che il sipario si alzi. In questo articolo, come è nostro dovere, proveremo a ricapitolare tutto quello che sappiamo sugli annunci in arrivo dalla Summer Game Fest 2022, partendo da ciò che è stato confermato per navigare infine nel mare dei rumor che sferzano l'etere in questi giorni. E ve lo anticipiamo, in giro ce ne sono di davvero interessanti.

Le certezze Il capitano Price in un artwork promozionale del nuovo Call of Duty: Modern Warfare II In barba alla convenzione secondo la quale i contenuti di un evento del genere dovrebbero rimanere coperti dal segreto più assoluto, Geoff Keighley è intervenuto spesso su Twitter nelle ultime settimane per svelare progressivamente quella che sarà la scaletta della Summer Game Fest 2022, che ad oggi vanta tantissime presenze confermate. La diretta non dovrebbe concludersi prima di 90 minuti e, come lo stesso Keighley ha affermato andando un po' a stemperare l'hype dei fan, essa si concentrerà principalmente su videogiochi che in un modo o nell'altro sono già stati annunciati dai rispettivi publisher. Questo non significa che non ci saranno in alcun modo delle sorprese, ma il giornalista e conduttore canadese ha voluto mettere a fuoco le aspettative dei fan, che non dovranno attendersi una comunicazione incentrata sulle celebri e popolarissime "world premiere". Sono 11 gli invitati che hanno confermato la loro partecipazione alla grande festa organizzata da Geoff Keighley. Tra questi, svettano sicuramente alcuni grandi nomi, come quello di Call of Duty: Modern Warfare 2, lo sparatutto di Activision sviluppato da Infinity Ward che dopo il reveal d'ieri sarà dell'evento con un trailer di gameplay dedicato alla campagna del gioco. In uscita a fine mese, anche Cuphead: The Delicious Last Course sarà tra gli ospiti della serata, presumibilmente con delle nuove sequenze di gameplay dedicate all'atteso DLC dell'apprezzatissimo run and gun di Studio MDHR. Spazio anche per Ghotam Knights, l'action di Warner Bros che ha già una data d'uscita fissata al 25 ottobre 2022, ma che potrebbe prendere il palco della Summer Game Fest con un trailer di gameplay inedito. Infine, The Callisto Protocol segnerà oggi una bella doppietta, tornando sul palco di una conferenza a pochi giorni dallo State of Play di Sony, con un trailer che approfondirà le dinamiche di questo terrificante seguito spirituale di Dead Space. Presentato per la prima volta ai Game Awards con un trailer di grande fascino, oggi farà il suo ritorno sul palco di un evento diretto da Geoff Keighley l'interessantissimo Nightingale, il survival PvE a mondo aperto sviluppato da Inflexion Games. Il trailer sarà probabilmente corredato da una data d'uscita, che potrebbe ricadere con un po' di fortuna entro la fine del 2022. Questi annunci saranno accompagnati da alcuni spazi dedicati a One Piece Odyssey, Warframe, lo splendido Planet of Lana, Warhammer 40.000: Darktide e Honkai: Star Rail, un GDR realizzato dai ragazzi di HoYoverse. Assisteremo anche alla presentazione del titolo di debutto di Frost Giant Studios, il team fondato da due ex di Blizzard che hanno raccolto oltre 34 milioni di dollari per realizzare uno strategico in tempo reale con Unreal Engine 5. Non c'è che dire, la Summer Game Fest si profila dalle sue stesse premesse come un evento adatto davvero a tutti i palati e denso d'importantissimi appuntamenti, ma è quello che Geoff non ci ha ancora detto che ci farà saltare dal divano stasera.

Indizi e possibili sorprese La lista dei partner della Summer Game Fest 2022 Prima di abbandonarci ai rumor e ai leak che stanno puntualmente emergendo a poche ore dallo show, è importante aggrapparsi agli indizi in nostro possesso per ragionare su alcune possibili sorprese che potranno fare capolino tra i tanti annunci della serata. Geoff Knightley, su Twitter, ha infatti condiviso qualche giorno fa la lista completa dei partner che parteciperanno alle attività di giugno legate alla Summer Game Fest e, anche se l'immagine non ci conduce a conferme dirette, possiamo utilizzarla come punto di partenza per una serie di deduzioni logiche. Il logo di Electronic Arts, ad esempio, svetta al centro dell'immagine diffusa da Keighley e mentre la compagnia americana ha annunciato ufficialmente di non voler tenere alcun EA Play estivo quest'anno, essa si è al contempo prodigata nel pubblicare due diversi teaser, uno dedicato al nuovo Star Wars Jedi: Survivor, e l'altro a Dragon Age: Dreadwolf, l'atteso nuovo capitolo della storica serie di giochi di ruolo firmata da BioWare. Ora, è evidente che la presenza di entrambi alla Summer Game Fest è da considerarsi un'eventualità a dir poco remota, ma il fatto che EA abbia scelto questo periodo per svelarli al mondo è quantomeno sospetto. Che con l'assenza dell'EA Play, il colosso americano abbia scelto proprio lo show di Keighley per farci vedere qualcosa dei suoi progetti in sviluppo?

Silent Hill? Come no L'immagine teaser pubblicata dal profilo Twitter di Layers of Fear 2 Un insistente rumor circolato nelle ultime settimane sosteneva che Bloober Team fosse impegnato per conto di Konami - e in collaborazione con Sony PlayStation - nella realizzazione di un remake di Sileny Hill, rumor che si è di colpo riacceso quando il logo dello studio polacco è apparso nell'immagine che vi abbiamo mostrato in precedenza. Sono anni che circolano indizi e teorie di sedicenti insider relativi al ritorno di Silent Hill, ma anche questa volta si è trattato dell'ennesimo buco nell'acqua: Bloober Team, come lo stesso studio ha condiviso su Twitter, è infatti a lavoro su tutt'altro, un seguito o un reboot della serie Layers of Fear che sarà con tutta probabilità mostrato tra qualche ora durante Summer Game Fest 2022. Si sa ancora pochissimo del nuovo progetto di Bloober Team, e nulla vieta che in realtà lo studio stia lavorando parallelamente anche all'horror di Konami, ma sembra proprio che anche per questa estate non avremo alcuna novità su un nuovo Silent Hill.

Un palcoscenico importante per Microsoft e Sony Kratos in tutta la sua furia Diciamoci la verità, Geoff Keighley ha ormai raccolto con i suoi eventi legati ai videogiochi un seguito che nessuna grande major dell'industria può ignorare, e per non lasciare campo libero all'avversario sia Microsoft che Sony potrebbero essersi prese con qualche grande annuncio una parte della Summer Game Fest 2022. Il colosso di Redmond è un assiduo frequentatore dei contenitori ideati da Keighley, e come suggerisce la grande presenza di sequenze di Starfield nel trailer pubblicato dal conduttore, Microsoft potrebbe fare una rapida comparsata per poi invitare tutti gli spettatori a seguire l'imminente Xbox & Bethesda Games Showcase del 12 giugno. Sony, al contrario, ha dimostrato di adorare l'indipendenza comunicativa che si è conquistata negli ultimi anni, ma come qualche rumor tende ad indicare, la diretta di stasera potrebbe rappresentare l'occasione perfetta per vedere in azione il nuovo God of War Ragnarok. In un colpo solo, Sony riuscirebbe a sfruttare al massimo l'enorme popolarità degli eventi di Keighley, dando inoltre in modo ufficiale il calcio d'inizio alla lunga campagna marketing di cui il gioco sarà certamente protagonista nella seconda parte dell'anno. La presenza di God of War Ragnarok all'evento di stasera è da considerarsi come altamente improbabile, ma incrociamo le dita.