Ms. Marvel 1x01, la recensione della nuova serie supereroistica di Disney+

La nuova eroina fa dunque il suo debutto sul piccolo schermo, in attesa di raggiungere anche quello più grande con The Marvels nel 2023 insieme a Brie Larson e Teyonah Parris. Nella nostra recensione dell'episodio 1x01 di Ms. Marvel cercheremo di farvi capire perché abbiamo assolutamente adorato la premiere, ma per farlo dobbiamo anticiparvi che ci sarà qualche piccolo, ma inevitabile spoiler nelle prossime righe.

E invece no. Non staremo qui a spiegarvi quanto sia stata importante Ms. Marvel per il panorama fumettistico internazionale: creata tra il 2013 e il 2014 da una banda di autori, Kamala Khan è diventata subito un'icona generazionale e ha conquistato talmente tanto i riflettori che fu scelta come protagonista per il videogioco di Crystal Dynamics e Square Enix, Marvel's Avengers .

Ms. Marvel è quindi una novità sotto tanti aspetti, compreso questo, e siamo sicuri sconvolgerà tantissimi spettatori che non conoscono il personaggio e avvieranno il primo episodio della nuova serie su Disney+ credendo di trovarsi di fronte al solito cinecomic in miniatura.

Infiniti poteri cosmici...

Ms. Marvel, la serie dà spesso spazio all'immaginazione di Kamala

Se dovessimo fare un paragone tra Ms. Marvel e un'altra pellicola cinematografica, la prima che ci verrebbe in mente sarebbe Scott Pilgrim Vs. the World, perché la serie TV creata da Bisha K. Ali ne condivide moltissimo l'estetica. Fin dai primissimi minuti, lo schermo si riempie di cartoni animati, graffiti e onomatopee che rappresentano l'immaginazione di Kamala Khan, questa teenager pachistana del New Jersey che vive nello spazio tra due culture e cerca di trovare un equilibrio praticamente impossibile. Kamala è una di noi: è una nerd, una blogger, una cosplayer appassionata di fumetti e supereroi che idolatra Captain Marvel e si sente anche troppo normale.

Kamala non è una che si piange addosso e che vive i cliché dei serial incentrati sui giovani, le tempeste ormonali e i problemi scolastici. Il primo episodio offre uno spaccato della sua vita di tutti i giorni senza concentrarsi troppo sull'indifferenza dei compagni di scuola o sulle divergenze culturali.

Ms. Marvel

I registi della premiere, Adil El Arbi e Bilall Fallah, sono di origini marocchine perché, come già accaduto con Moon Knight, ai Marvel Studios hanno pensato di affidare queste peculiari prospettive ad autori che le hanno vissute sulla loro pelle. Abbiamo apprezzato la scelta di raccontare la quotidianità della famiglia Khan senza incorniciarla troppo: la famiglia di Kamala - papà, mamma e il fratello maggiore - è tutto sommato normalissima, e non c'è bisogno di spiegare in modo didascalico un intercalare che viene lasciato all'intuizione dello spettatore. Uno dei più grandi pregi di Ms. Marvel è proprio questo: partendo dal presupposto che la famiglia Khan è molto particolare, la serie restituisce l'idea che sia una famiglia come tantissime altre.

Anche il conflitto tra Kamala e i suoi genitori ha il sapore della normalità. Kamala non è una ribelle, non è una che si caccia nei guai o avanza pretese assurde, ma una ragazza comunissima che deve scontrarsi con le aspettative e la rigidità soprattutto di sua madre Muneeba. La scena clou in cui la ragazza chiede ai genitori di lasciarla andare all'AvengerCon è di una quotidianità talmente assoluta da sembrare quasi scontata.

Ms. Marvel, Kamala e suo fratello Aamir in una scena

La Kamala televisiva funziona alla perfezione grazie anche all'attrice scelta per la parte, Iman Vellani, che peraltro non è al suo primo ruolo importante, ma al suo primo ruolo televisivo, punto. Ed è maledettamente brava. Ha solo diciannove anni ed è stata scelta proprio per il suo aspetto assolutamente ordinario e poco appariscente, nonché per la sua passione nei confronti dei fumetti Marvel: per assurdo, la Vellani aveva fatto un cosplay di Captain Marvel molto prima del provino per la serie TV e il film cinematografico. Un po' meno slanciata rispetto alla controparte a fumetti, la Kamala live action ci ha conquistato fin dalle primissime scene col suo entusiasmo, la sua simpatia e il suo tempismo comico.

L'altro ottimo casting è quello di Bruno Carrelli, il migliore amico di Kamala interpretato da Matt Lintz. Geniale come nei fumetti, Bruno è un inseparabile confidente e la chimica tra i due rispecchia quella originale in tutto e per tutto.

Ms. Marvel, i poteri di Kamala sono diversi rispetto ai fumetti e al videogioco

È ancora presto per esprimersi sui comprimari: nella premiere abbiamo intravisto Zoe Zimmer, che ci è sembrata molto più amichevole che nei primi albi della collana originale, a ulteriore conferma che la serie TV cerca di evitare i soliti cliché, e anche Nakia Bahadir, che ha davvero due battute in croce, ma nei fumetti è una delle migliori amiche di Kamala e riserva non poche sorprese.

Il cast è eterogeneo e azzeccato, e ci ha fatto piacere trovare subito un collegamento coi film: l'agente Cleary di Damage Control che appare nella scena dopo i titoli di coda, interpretato da Arian Moayed, è lo stesso che torchia Peter Parker all'inizio di Spider-Man: No Way Home.