Ghostbusters VR annunciato per PlayStation VR2 su PS5, non è un'esclusiva Quest

Ghostbusters VR è stato annunciato ufficialmente per PlayStation VR2, il visore per la realtà virtuale di PS5, dunque il gioco non sarà un'esclusiva Quest come si pensava in un primo momento.

Presentato al Meta Quest Gaming Showcase con un trailer, Ghostbusters VR punterà a offrire un'esperienza il più possibile fedele alle dinamiche della celebre saga cinematografica, mettendoci appunto nei panni di un Acchiappafantasmi.

Il tie-in includerà diverse novità: l'ambientazione non sarà New York bensì San Francisco e verremo chiamati a svolgere delle indagini per risolvere un mistero, nell'ambito dunque di una campagna narrativa a tutti gli effetti.

Potremo affrontare l'avventura in solitaria oppure optare per la modalità cooperativa ed entrare così a far parte di una squadra di Acchiappafantasmi formata da quattro utenti. Che dite, si potranno anche incrociare i flussi?

Sviluppato da nDreams su licenza ufficiale, Ghostbusters VR non ha ancora una data di uscita.