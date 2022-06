Avowed, video di gameplay all'Xbox & Bethesda Games Showcase secondo Jeff Grubb

Avowed verrà mostrato all'Xbox & Bethesda Games Showcase con un video di gameplay, stando a quanto riportato dal giornalista Jeff Grubb durante l'ultima puntata del suo podcast GrubbSnax.

Dopo aver specificato che Fable e Perfect Dark non saranno presenti allo showcase, Grubb ha ribadito che Microsoft punterà appunto sul gameplay per questo show e il titolo sviluppato da Obsidian Entertainment si pone come uno dei candidati perfetti in tal senso.

Parliamo peraltro del più vicino fra i progetti attualmente in cantiere per quanto concerne gli Xbox Game Studios, con un'uscita fissata probabilmente al 2023 mentre altri giochi già annunciati non arriveranno prima di altri due o tre anni.

La presenza di Avowed all'Xbox & Bethesda Games Showcase era già stata uggerita da Obsidian e Jez Corden, dunque ormai gli indizi in tal senso appaiono piuttosto concreti e numerosi, ma per una conferma ufficiale dovremo chiaramente attendere ancora qualche ora.

Come saprete, l'Xbox & Bethesda Games Showcase verrà trasmesso il 12 giugno a partire dalle 19.00 e potrete seguirlo in diretta qui su Multiplayer.it, con il commento live della redazione.