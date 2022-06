DualSense PS5 su Steam, nuovo firmware in arrivo: supporto a grilletti e feedback aptico?

Sembra che Steam stia per lanciare un nuovo firmware per il DualSense, il controller di PS5, che potrebbe portare alcune novità nell'uso su PC come il supporto per feedback aptico o grilletti adattivi, ovvero le caratteristiche principali della periferiche.

Come riportato da SteamDB, c'è un nuovo documento relativo a un firmware per Sony DualSense in arrivo da parte di Steam, che probabilmente prevede alcuni miglioramenti nell'utilizzo del controller PS5 su PC.

DualSense, le nuove colorazioni

Quest'ultimo è già compatibile su Windows e supportato da Steam, ma con alcune limitazioni: nella fattispecie, il feedback aptico e i grilletti adattivi non funzionano (a meno che non si utilizzino software specifici come DualSenseX) utilizzando il controller in wireless.

L'idea diffusa è che un nuovo firmware possa consentire l'utilizzo di tali caratteristiche, considerate fondamentali per il nuovo controller di PS5, anche usandolo in wireless. In ogni caso, non c'è alcuna conferma sulla questione e l'avvistamento del "manifest" su SteamDB potrebbe anche riferirsi a qualcosa di minore, forse anche un nuovo firmware ma non destinato ad applicare variazioni sostanziali nell'uso del controller, dunque restiamo in attesa di ulteriori informazioni.

Considerando il prossimo arrivo di titoli PS5 su PC, come Marvel's Spider-Man Remastered e forse anche Returnal, l'implementazioni di tali caratteristiche sarebbe auspicabile, anche perché rappresenta il famoso motivo per cui i giochi PS5 non possono essere fruiti con il controller DualShock 4 su console (mentre verosimilmente non dovrebbe esserci tale limitazione su PC).