GTA 6 e Half-Life 3 non saranno al Summer Game Fest 2022, scherza Geoff Keighley

GTA 6 e Half-Life 3 non saranno presenti al Summer Game Fest 2022: lo ha specificato, non senza ironia, il creatore e conduttore dell'evento, Geoff Keighley.

Il giornalista canadese ha rivelato nelle scorse ore che lo show si concentrerà sui giochi già annunciati, con poche novità assolute, e fra queste non saranno appunto presenti i nuovi capitoli delle serie targate Rockstar Games e Valve.

Come mai a Keighley sono venuti in mente proprio questi due giochi? Semplicemente gli è bastato fare una ricerca su Twitter per scoprire le associazioni più frequenti, che indicano come parecchi utenti sperino in un annuncio riguardante Grand Theft Auto 6.

Dopodiché, preso dall'entusiasmo, Keighley ha tenuto a specificare che non ci saranno neppure Half-Life 3 o un ritorno dei Muppets, provocando una risposta ironica da parte dei soliti Devolver Digital e una valanga di meme dai suoi follower.

Scherzi a parte, almeno un reveal di grande rilevanza sembra proprio troverà posto nello show, ovverosia Overdose, il nuovo titolo di Hideo Kojima che si vociferà sarà un'esclusiva PlayStation. Su quello, comprensibilmente, Geoff non ha fatto battute.