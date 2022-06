Avowed o Pentiment all'Xbox & Bethesta Showcase? Obsidian e Jez Corden lo suggeriscono

Sembra che Obsidian sia presente in forze all'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno 2022, con una presentazione forse di Avowed o anche di Pentiment, uno dei progetti in corso presso il team, stando a quanto riferito dal giornalista Jez Corden di Windows Central e soprattutto da Josh Sawyer del team.

Per quanto riguarda la previsione di Jez Corden, all'interno della recente puntata del podcast The Xbox Two con Rand Al Thor il giornalista si è detto piuttosto sicuro che Avowed si mostrerà con un video gameplay nel corso dell'evento di presentazione Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno, ma potrebbe esserci anche altro da parte di Obsidian.



Si parla dunque di Pentiment, nome in codice di un progetto guidato da Josh Sawyer, uno dei membri storici di Obsidian nonché ex di Black Isle Studios. Come riferito in precedenza, dovrebbe essere un RPG "non violento", ovvero incentrato su elementi ruolistici che esulano almeno in buona parte del combattimento e si concentrano soprattutto sull'avventura e la narrazione.

Pentiment, che non ha ancora un nome ufficiale, è stato finora protagonista solo di alcune voci di corridoio, ma vaghe informazioni sono state fornite anche dagli sviluppatori: sembra trattarsi di un RPG narrativo strutturato come una sorta di avventura investigativa, ambientato nel medioevo, vicino a Disco Elysium come struttura.



A suggerire ulteriormente la sua presenza all'evento c'è un vaghissimo tweet dello stesso Josh Sawyer, che nei giorni scorsi ha risposto a un messaggio di Xbox che ricordava il prossimo evento di presentazione con un emoticon che sostanzialmente non dice nulla, ma proprio nella sua apparente indifferenza sembra voler riferire un possibile coinvolgimento del suo progetto. Staremo a vedere, l'appuntamento è fissato per il 12 giugno alle 19:00.