Assassin's Creed Origins su PS5 a 60 fps, ecco un video di gameplay

Assassin's Creed Origins ha ricevuto nei giorni scorsi l'atteso aggiornamento per i 60 fps sulle console next-gen, e IGN ha pubblicato un video di gameplay che mostra il gioco in azione su PS5 dopo l'update.

Sebbene una prima video analisi di Assassin's Creed Origins sottolinei il fatto che su PlayStation 5 il gioco faccia un po' fatica in termini di risoluzione, tenendo come riferimento la versione PS4 Pro e i suoi 1620p, non si può certo dire che il risultato finale sia deludente, anzi.

I 60 fotogrammi rendono infatti l'intera esperienza molto più piacevole, sia dal punto di vista visivo che in termini di gameplay, grazie alla maggiore precisione dei controlli durante i combattimenti.

Insomma, l'aggiornamento che include l'fps boost per Assassin's Creed Origins giustifica sicuramente un recupero del gioco per chi ancora non l'abbia provato, nonché magari un secondo walkthrough se desiderate visitare nuovamente l'antico Egitto di Bayek e Aya.