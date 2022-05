Gran Turismo 7: l'update 1.15 alza i prezzi delle auto, proseguono le polemiche

Gran Turismo 7 torna al centro di polemiche per la politica sui prezzi delle auto, a quanto pare aumentati di nuovo dopo l'applicazione dell'update 1.15, specialmente per quanto riguarda le auto classiche appartenenti al catalogo Hagerty.

In base a quanto riferito, circa metà delle auto presenti nel catalogo in questione hanno subito un rialzo del prezzo, rispetto alla situazione precedente all'update 1.15, cosa che ha scatenato una certa polemica all'interno del forum di GTPlanet, il sito specializzato in giochi di corse e in particolar modo proprio su Gran Turismo.

A dire il vero, non era proprio una situazione imprevedibile: il fatto di aver introdotto il catalogo Hagerty per avere "un collegamento diretto ai prezzi reali" di alcune auto classiche lasciava già presagire un modo per consentire un incremento pressoché costante dei prezzi all'interno del gioco, considerando che, in effetti, queste auto nella realtà difficilmente vanno incontro a ribassi di prezzo, quanto piuttosto al contrario.

Gli aggiustamenti sono di poco conto tra prima e dopo la patch, ma dimostrano una tendenza all'incremento che preoccupa alcuni giocatori, tanto più che il prezzo di partenza delle auto è già molto alto rispetto a quello corrispondente in Gran Turismo Sport, come avevamo già visto in precedenza. La questione, per alcuni, è studiata anche per favorire il ricorso alle microtransazioni.

Per fare un esempio, riportato da un utente su ResetEra, la MacLaren F1 è passata da costare 1 milione di crediti in Gran Turismo Sport a 18,5 milioni in Gran Turismo 7 e 19,4 milioni dopo il recente update.

Il cambiamento post update non è dunque particolarmente evidente, ma quello che preoccupa molti è il fatto che l'accordo con Hagerty porti a un incremento costante dei prezzi delle auto.

Questo, unito ad alcuni problemi legati alla progressione evidenziati da vari utenti come l'impossibilità di vendere auto, la mancanza di bonus al login e di eventi stagionali oltre ad altri elementi critici, mantengono Gran Turismo 7 ancora piuttosto sulla graticola da parte di vari appassionati, considerando peraltro - come fanno notare molti di questi sui forum in questione - che si tratta di un gioco venduto a prezzo pieno.