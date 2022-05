Mario Party Superstars: leggenda dei videogiochi di 63 anni è veloce come la luce

Toshiyuki Takahashi è una leggenda tra i videogiocatori giapponesi e, nonostante abbia ormai 63 anni, ha dimostrato per l'ennesima volta di essere tale giocando in modo incredibile a Mario Party Superstars.

Takahashi ha mostrato le sue prestazioni in uno dei minigiochi dell'esclusiva per Nintendo Switch, sbalordendo un po' tutti. In un primo video ha mostrato il gameplay puro del gioco, in cui lui interpretava Mario.

Com'è possibile notare, ha distrutto il suo Pokey nel minigioco Pokey Pummel in tempi record, mentre gli altri giocatori erano ancora a metà strada. Quindi ha pubblicato un secondo filmato, in cui, oltre al gameplay, viene mostrato il suo viso e, soprattutto, la sua mano che preme furiosamente su di un Joy-Con, per dimostrare di non aver prodotto un falso.

Da notare che per completare il minigioco la seconda volta impiega 5,16 secondi. Davvero eccezionale, soprattutto vista la sua età.

Toshiyuki Takahashi è meglio conosciuto in Giappone come Takahashi Meijin (maestro Takahashi). Diventato famosissimo in epoca NES per la sua abilità con i videogiochi, in particolare per la velocità con cui riesce a premere i tasti, divenne così celebre da essere usato come interprete del protagonista della serie Adventure Island di Hudson Soft.

Per chi se lo stesse chiedendo, nel filmato di Mario Party Superstars, Takahashi preme il pulsante per 12,6 volte al secondo, considerando che i pokey sono formati da 13 pezzi e che ognuno di essi va colpito cinque volte per essere distrutto.