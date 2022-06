Starfield ha un nuovo periodo di uscita all'inizio del 2023

Starfield sembra avere un periodo di uscita leggermente più definito per quanto riguarda il 2023, in base a una nuova informazione che può essere trovata all'interno del Microsoft Store, in una pagina relativa all'iscrizione a Xbox Game Pass.

Il testo in piccolo collegato collegato al gioco Bethesda riferisce che Starfield è "atteso all'inizio del 2023", in inglese con la definizione "early 2023" che solitamente si riferisce al primo trimestre dell'anno, riducendo dunque la finestra temporale più vaga che si aveva in precedenza sul lancio del gioco.

Con l'annuncio del rinvio di Starfield rispetto alla data iniziale di novembre, infatti, Bethesda a Microsoft avevano parlato solo di un vago 2023 e poi della "prima metà del 2023", mantenendo dunque aperte molte possibilità diverse per il rilascio.

Starfield: la scritta in piccolo visibile nella pagina di iscrizione a Xbox Game Pass

In base a questa scritta sul Microsoft Store, che è visibile nella pagina di iscrizione a Xbox Game Pass come riportato nell'immagine qui sopra, pare che il periodo di uscita previsto per Starfield sia forse più vicino di quanto fosse prevedibile in precedenza e forse previsto all'interno del primo trimestre del 2023.

A questo punto attendiamo ulteriori informazioni sul gioco all'Xbox & Bethesda Showcase, considerando che in questa occasione dovrebbe essere mostrato qualcosa di più concreto rispetto a quanto visto finora. Si dà ormai per certa una dimostrazione di gameplay per Starfield dopo il primo trailer in engine e i tanti artwork mostrati finora, dunque ricordiamo l'appuntamento fissato per il 12 giugno 2022 alle ore 19 con la conferenza Xbox e per il 14 giugno con la seconda presentazione Xbox Showcase Extended.