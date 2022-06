Xbox Game Showcase Extended: un secondo evento Microsoft annunciato per il 14 giugno

Microsoft ha riferito che un secondo evento di presentazione è previsto nei giorni immediatamente successivi all'Xbox & Bethesda Game Showcase, fissato per il 14 giugno 2022 e contenente ulteriori trailer e materiali sui giochi in arrivo.

Il programma è stato annunciato in via ufficiale su Xbox Wire, dove Microsoft ha ribadito che l'evento principale, ovvero l'Xbox & Bethesda Showcase, è fissato per il 12 giugno 2022 a partire dalle ore 19:00, ma che ci sarà anche un Xbox Games Showcase Extended il 14 giugno, a partire dalle ore 19:00.

Questo secondo show, probabilmente minore come importanza rispetto a quello principale, durerà comunque 90 minuti, dunque dovrebbe contenere comunque parecchie informazioni.

Xbox Game Showcase, il logo

All'interno troveremo "nuovi trailer, occhiate più approfondite e notizie", in base a quanto riferito da Microsoft sul post del blog ufficiale.

Non è la prima volta che la compagnia organizza gli eventi in questo modo: in effetti, anche negli anni passati è stato più volte previsto un secondo evento dopo quello principale, con alcune aggiunte e spesso interviste a sviluppatori e informazioni più approfondite sui giochi, magari anche attraverso gameplay inediti.

In certi casi, alcuni titoli non presenti nell'evento principale hanno trovato spazio nell'"Extended" con trailer inediti, dunque si tratterà comunque di una presentazione da tenere d'occhio e che ovviamente seguiremo da vicino, il 14 giugno 2022.