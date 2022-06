Resident Evil 4, analizziamo passo a passo il trailer del Remake dello State of Play di giugno 2022

Che Resident Evil 4 fosse in lavorazione era ormai cosa nota; che l'avremmo visto almeno nel 2023, anche. Trovarlo in apertura dello State of Play di giugno 2022 è stato invece inaspettato, a fronte del fatto che Resident Evil Village sta ancora aspettando i promessi DLC (ma intanto andrà ad arricchire la rosa di esperienze per PlayStation VR2).

Un inizio di conferenza niente male, attraverso il quale abbiamo potuto dare un primo sguardo al rifacimento di un videogioco che, sotto molti aspetti, ha contribuito più al panorama videoludico in generale, che non alla serie madre.

Attenzione, questo non significa sia trascurabile per l'evoluzione di Resident Evil: basti pensare che RE4 è il primo capitolo in cui le creature mostrate non rimandano agli zombi. È stata evidente allora, e lo è soprattutto adesso guardandolo a posteriori, la volontà di essere un momento di rottura, uno spartiacque tra passato e futuro: le date stesse lo confermano, poiché Code: Veronica è sempre ambientato nel 1998 e segue il filone non-morti. Resident Evil 4 invece prende slancio dopo la War on Terror che si è scatenata a seguito della tragedia dell'11 settembre e getta le basi per la guerra al bioterrorismo su scala mondiale che da lì in poi avrebbe caratterizzato la serie di Capcom.

Il quarto capitolo segna inoltre l'inizio della chiamiamola "seconda trilogia" (limitiamoci a considerare il filone principale con i capitoli numerati), cioè quella caratterizzata dalla telecamera sopra la spalla, laddove Resident Evil 7 è quasi per certo l'esordio della "terza trilogia" ovvero quella in prima persona. Non abbiamo ancora la minima notizia su Resident Evil 9 ma c'è uno schema piuttosto ripetuto nel corso degli anni. Premesso questo, il rifacimento di Resident Evil 4 era indispensabile non tanto in termini di gameplay perché ancora oggi riesce a essere godibile, quanto per la costruzione del secondo universo narrativo cui Capcom ha dato inizio con Resident Evil 2 (2019). Il pregio e assieme il difetto del quarto capitolo è che narrativamente non apporta nulla all'universo narrativo in generale, se non dare la conferma del fatto che Wesker fosse ancora vivo - informazione già data, in ogni caso, non solo da Code: Veronica ma, offscreen, dalla miniserie Biohazard Umbrella Chronicles: Prelude to the Fall che in due soli volumi ripropone Wesker e il suo incontro con Jill e Chris.

Il gioco è dunque una tela, se non proprio bianca, abbozzata sulla quale è possibile andare a delineare maggiori dettagli: non a caso, è stato detto che la trama del gioco sarà rielaborata, senza per questo andare a stravolgere l'essenza. Dal punto di vista della continuità narrativa di questa seconda linea temporale è un grosso vantaggio, poiché permette di gettare meglio le basi di quanto potrebbe accadere in futuri rifacimenti; o comunque di dare più senso alle azioni di alcuni personaggi e, perché no, includere quelli nati in seguito come Alex Wesker o Daniel Fabron. Quest'ultimo non sembra avere chissà quale ruolo, essendo un Mastermind in Resident Evil: Resistance, ma essendo legato alla divisione francese dell'Umbrella, la sola ad aver retto il contraccolpo della caduta del ramo americano nel 2003, forse avrà spessore.

Pur non avendo rivelato moltissimo di sé, ci sono diversi dettagli nel trailer dello State of Play che vale la pena mettere in luce anche giusto per ipotizzare la direzione che potrà prendere. Per questo vogliamo analizzare passo a passo l'ultimo triler di Resident Evil 4 Remake.