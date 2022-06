Obsidian presente all'Xbox & Bethesda Showcase: un altro sviluppatore sembra indicarlo

Sembra proprio che Obsidian presenterà qualcosa all'Xbox & Bethesda Showcase, visto che si moltiplicano gli indizi a questo riguardo da parte degli sviluppatori, in questo caso con un'altra sviluppatrice che ha fatto capire come una presentazione su un gioco ancora misterioso sia probabilmente vicina.

"Sarà molto bello quando finalmente potremo condividere quello a cui abbiamo lavorato negli ultimi due anni", ha riferito Hannah Kennedy, concept artist di Obsidian che in precedenza ha lavorato a The Outer Worlds. Al messaggio ha risposto il solito Josh Sawyer, con una laconica emoticon di "preghiera", come a sperare in una buona risposta da parte del pubblico, o forse in una effettiva presentazione, difficile capire bene a cosa si riferisca.



D'altra parte, Obsidian sta portando avanti diversi progetti all'interno di Xbox Game Studios ed è molto probabile che qualcosa venga mostrato all'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno: Avowed è uno degli indiziati, visto che non si è più fatto vedere dopo il suo trailer d'annuncio del 2020, ma anche il misterioso Pentiment, proprio di Josh Sawyer, potrebbe essere presente, cosa a cui ha fatto pensare un precedente tweet dell'autore.

Meno possibile che si tratti di The Outer Worlds 2, visto che non sembra proprio che il gioco possa essere pronto per una dimostrazione, mentre è altamente probabile che Grounded sia presente all'evento, forse con la versione 1.0, anche se non è probabilmente un progetto su cui sta lavorando la Kennedy, che dunque sembra riferirsi a qualcos'altro.