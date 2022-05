Starfield e Redfall sono stati rinviati, ecco il nuovo periodo di uscita ufficiale per Xbox e PC

Con un comunicato Bethesda ha annunciato che sia Starfield che Redfall sono stati rinviati. Il nuovo periodo di uscita per entrambi i giochi è fissato ora alla prima metà del 2023. Si tratta ovviamente di una doccia fredda per i giocatori Xbox e PC, dato che i due titoli erano senza dubbio tra i più attesi tra quelli in arrivo nel 2022.

Nel messaggio condiviso con i fan, Bethesda afferma che posticipare Redfall e Starfield garantirà agli sviluppatori il tempo necessario per rifinire i due giochi e raggiungere il livello qualitativo prefissato, per consegnare nelle mani dei giocatori le migliori esperienze possibili.

"Abbiamo preso la decisione di rinviare il lancio di Redfall e Starfield alla prima metà del 2023", recita il messaggio di Bethesda.

"I team di Arkane Austin (Redfall) e Bethesda Game Studios (Starfield) hanno delle ambizioni incredibili per i loro giochi e vogliono assicurarsi che riceviate le versioni migliori e quanto più rifinite possibili di entrambi."

"Vogliamo ringraziare tutti per l'entusiasmo per Redfall e Starfield. Quell'energia è una grande parte di ciò che ci ispira ogni giorno e ci entusiasma per quello che stiamo creando. Non vediamo l'ora di condividere il gameplay sia di Redfall che di Starfield presto. Grazie per il vostro supporto."

Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, il messaggio di Bethesda suggerisce che potremmo vedere finalmente del gameplay sia di Starfield che di Redfall nel prossimo futuro, magari già durante l'Xbox & Bethesda Showcase in programma per il mese prossimo.