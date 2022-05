Need for Speed: Criterion Games si espande inglobando Codemasters Cheshire

Criterion Games e il team di Codemasters Cheshire si uniranno per creare il futuro della serie Need for Speed. L'annuncio è arrivato da un tweet di Codemasters, che svela che le due parti formeranno un unico grande studio Criterion con due sedi differenti per lo sviluppo del prossimo gioco della serie EA.

"Possiamo confermare che Criterion Games e il team di sviluppo di Codemasters Cheshire si stanno ufficialmente unendo per creare il futuro di Need For Speed, formando uno studio Criterion con due hub", recita l'annuncio.

"Questa integrazione si basa sulla stretta collaborazione che i due studi hanno sviluppato negli ultimi mesi. Condividendo valori comuni e culture simili, crediamo fermamente che unire l'enorme patrimonio di competenze di entrambe le squadre ci aiuterà a offrire ai nostri giocatori le migliori esperienze di corsa possibili."

Dalle pagine di GamesIndustry.biz inoltre apprendiamo che entrambi i team, quello di Guildford di Criterion e quello di Cheshire di Codemasters, saranno guidati da Matt Webster, vice presidente e general manager di Criterion Games.

Codemasters Birmingham invece continuerà a lavorare al brand Formula 1, con il prossimo capitolo, F1 22, in dirittura d'arrivo nei negozi a luglio.

Stando ai rumor e le indiscrezioni delle scorse settimane, il prossimo capitolo di Need For Speed è già in sviluppo da diverso tempo, arriverà solo su PS5, Xbox Series X|S e PC e sarà caratterizzato da una grafica fotorealistica ma con elementi in stile anime.