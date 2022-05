Konami: profitti record nell'anno fiscale, grazie soprattutto a Yu-Gi-Oh!

Konami Holdings Corporation ha annunciato i risultati finanziari per l'anno fiscale appena concluso, che hanno fatto segnare un record di profitti per la storia della compagnia, grazie soprattutto ai numeri di Yu-Gi-Oh! Master Duel.

La compagnia, che cambierà presto il nome in Konami Group Corporation, ha fatto registrare il suo anno fiscale dal maggiore profitto visto finora, con introiti operativi saliti a 74,4 miliardi di yen rispetto ai 36,6 fatti registrare l'anno precedente, con un incremento del 103,6%.

Si tratta di un risultato veramente impressionante, considerando soprattutto come l'etichetta sembri essere diventata marginale nel mercato videoludico dei titoli standard, ma risultando invece ancora ben attiva e in ottima salute.

Tra i vari settori del business, a guidare i profitti c'è proprio quello denominato "Gaming & Systems", che comprende videogiochi e giochi vari, con 25,6 miliardi di yen in ricavi, salito del 54% rispetto all'anno precedente. La sezione "Digital Entertainment" resta la maggiore fonte di ricavi per la compagnia.

Konami attribuisce buona parte del merito di questa crescita a Yu-Gi-Oh! Master Duel, il nuovo gioco free-to-play lanciato quest'anno su PC, console e piattaforme mobile, che sta ottenendo un riscontro impressionante in tutto il mondo, avendo superato di recente i 30 milioni di download in 3 mesi.

Guardando al prossimo anno fiscale, Konami prevede una crescita continuativa del 13,1% nel settore Gaming & Systems, mentre fra i giochi di maggior rilievo previsti per il prossimo periodo c'è Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection in arrivo nel 2022. Nel frattempo, continuano in Giappone le grandi performance di Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! Per Nintendo Switch, che ha superato i 3,5 milioni di copie vendute, solo in patria.