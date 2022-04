Yu-Gi-Oh! Master Duel: 30 milioni di download in 3 mesi, 1000 gemme gratis per tutti

Yu-Gi-Oh! Master Duel continua a macinare numeri impressionanti, con Konami Digital Entertainment che ha annunciato in queste ore il raggiungimento di oltre 30 milioni di download in tutto il mondo, e questo nel giro di soli 3 mesi di presenza sul mercato.

Lanciato solo lo scorso gennaio prima su console e PC e successivamente su iOS e Android, Yu-Gi-Oh! Master Duel è un nuovo gioco di carte collezionabili free-to-play incentrato sul celebra franchise che comprende anche serie animate e altro, evidentemente ancora sulla cresta dell'onda.

Per festeggiare il risultato raggiunto, Konami ha deciso di regalare 1000 gemme gratis a tutti gli utenti registrati a Yu-Gi-Oh! Master Duel, all'interno della campagna "30 Million Downloads Appreciation Campaign", dal nome alquanto esplicito.

Yu-Gi-Oh! Master Duel, un'immagine del gioco

È stata annunciata anche una nuova Forbidden & Limited list, in arrivo su Yu-Gi-Oh! Master Duel come parte di un futuro update, ancora da definire in termini di tempistica e contenuti. Il gioco aveva raggiunto 10 milioni di giocatori in meno di un mese e 20 milioni nel corso di marzo 2022.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Yu-Gi-Oh! Master Duel, nella quale Simone Pettine sostiene che il titolo in questione abbia tutte le carte in regola per diventare in breve tempo il miglior videogioco della serie. Di certo sembra già essere uno dei più popolari in assoluto.