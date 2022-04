Xbox Series X|S leader del mercato console next gen nell'ultimo trimestre

A margine dei risultati finanziari annunciati da Microsoft con il consueto rilascio dei dati di fine quarto fiscale, la compagnia ha anche fatto notare come Xbox Series X|S siano stati leader del mercato console next gen nell'ultimo trimestre, con una crescita che prosegue da due trimestri consecutivi.

Abbiamo visto come la divisione Xbox abbia fatto registrare vendite record nell'ultimo trimestre, con quello che dovrebbe essere il miglior primo trimestre dell'anno fiscale nella storia di Xbox e abbiamo visto anche come siano più di 10 milioni di utenti che usano Xbox Cloud Gaming.

Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha fatto notare inoltre che "Con Xbox Series X e S, abbiamo acquisito quote di mercato sul piano globale per due trimestri consecutivi", visto che in effetti Xbox Series X|S sono risultate le console più vendute negli ultimi mesi sul fronte next gen, in particolare in USA.

"Siamo leader del mercato in questo trimestre per quanto riguarda le console next gen in USA, Canada, Regno Unito ed Europa ovest", ha affermato inoltre Nadella, proseguendo dunque il trend positivo andato avanti negli ultimi 6 mesi sul mercato. Ovviamente, l'affermazione significa che Xbox Series X|S ha venduto più di PS5 in questi mesi, cosa legata chiaramente alla diversa disponibilità di console sul mercato.

Xbox Series X e S

Considerando che siamo sempre alle prese con estreme ristrettezze in termini di produzione e disponibilità di console sul mercato, questi risultati derivano soprattutto da una maggiore capacità di Microsoft di produrre e immettere Xbox Series X|S in vendita rispetto a quanto Sony sta cercando di fare con PS5.

Secondo alcune valutazioni, la quantità di Xbox Series X|S vendute finora oscilla intorno ai 14 milioni di console, ma al momento non c'è modo di avere conferme precise sui numeri, visto che questi non vengono diffusi da Microsoft.