GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S, l'aggiornamento 1.56 regola il motion blur e non solo

GTA 5 ha ricevuto un aggiornamento su PS5 e Xbox Series X|S che consente di regolare il motion blur utilizzando un apposito slider, ma non solo: ci sono anche altri miglioramenti.

Disponibile dal 12 aprile anche in edizione fisica, GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S mette a disposizione tre modalità grafiche per godere dell'esperienza puntando sulla risoluzione, sul frame rate o aggiungendo un pizzico di ray tracing, ma le opzioni in tal senso erano limitate.

Ora, come detto, sarà possibile aumentare o diminuire il motion blur, un effetto visivo che non tutti apprezzano allo stesso modo, mentre per il resto la patch sistema svariati problemi con il gameplay.

Il changelog ufficiale dell'aggiornamento 1.56 parla di numerosi fix relativi a situazioni in cui il gioco tendeva a bloccarsi o mostrava il fianco a cali consistenti del frame rate. Dunque si è intervenuto sulla stabilità e sulle prestazioni.

Per ulteriori dettagli sulla versione next-gen del titolo Rockstar, date un'occhiata alla nostra analisi di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X|S.