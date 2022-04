Dying Light 2: Stay Human, patch 1.3.0 disponibile con New Game+ e altre novità

Dying Light 2: Stay Human ha ricevuto un aggiornamento consistente con la grossa patch 1.3.0, che aggiunge alcuni nuovi contenuti come la modalità New Game+ e diverse altre novità tra correzioni, miglioramenti e ulteriori aggiunte.

La patch richiede un download piuttosto consistente, pari a circa 5 GB su PS5, andando ad influire in diversi ambiti del gioco. L'aggiunta più interessante è il New Game+, ovvero la modalità che consente di avviare una nuova partita, una volta concluso il gioco, con parametri modificati.

Tra le modifiche ci sono variazioni al comportamento dei nemici, incontri più difficili, nuovi oggetti inseriti nel mondo, 30 nuovi inibitori, nuovi obiettivi per il parkour, distribuzione diversa dei nemici, nuovo tier leggendario per le armi e scaling dei nemici in base al livello del giocatore.

Insomma, una serie di modifiche atte a presentare un'esperienza di gioco diversa nonostante si sia già finita la storia una volta.

Per il resto, numerosi miglioramenti e correzioni sono stati applicati alla modalità multiplayer cooperativa, con miglioramenti alle performance, aggiustamento dei problemi relativi alla stabilità della connessione, rimozione dei blocchi che potevano emergere nella storia in co-op e numerosi miglioramenti dell'esperienza di gioco in multiplayer cooperativo.

Varie correzioni e miglioramenti sono stati applicati anche a gameplay, quest, interfaccia ed esperienza utente e sul versante meramente tecnico. Potete trovare tutti i dettagli nelle note ufficiali della patch 1.3.0 di Dying Light 2 a questo indirizzo. Per il resto, abbiamo visto che il gioco ha venduto più di 5 milioni di copie.