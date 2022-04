GTA 5 per PS5 e Xbox Series X: data di uscita dell’edizione fisica e bonus per GTA Online

Rockstar Games ha annunciato la data di uscita delle edizioni fisiche di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X. Le versioni retail saranno disponibili ne negozio Rockstar e presso i rivenditori selezionati a partire dal 12 aprile 2022. Inoltre sono stati annunciati una serie di bonus in arrivo per GTA Online.

Le versioni next-gen per PS5 e Xbox Series X di GTA 5 includono una serie di modifiche e migliorie al comparto grafico, come ad esempio texture e illuminazione di qualità migliore, densità di vegetazione, traffico e pedoni maggiore e il supporto al feedback aptico del Dualsense di PS5, giusto per citarne alcune. Inoltre, i tempi di caricamento sono migliorati in modo drastico rispetto alle versioni old-gen.

Su PS5 e Xbox Series X di GTA 5 inoltre offrono tre modalità grafiche differenti, ovvero Fidelity, Perfromance e Performance RT. La prima punta a presentare la massima qualità visiva possibile, con risoluzione nativa 4K e 30 fps. Performance, invece, propone una risoluzione 4K non nativa, ma garantendo una maggiore fluidità del gameplay puntando ai 60 fps. Infine, la modalità Performance RT attiva il ray tracing, sempre proponendo una risoluzione 4K non nativa e 60 fps, in questo caso però il framerate sembrerebbe un po' meno stabile.

GTA 5, un'immagine promozionale

Di seguito i bonus settimanali in arrivo per GTA Online:

GTA$ e RP doppi nella serie Sopravvivenza : Argina ondate su ondate di attacchi nemici sferrati da Ballas, agenti dell'LSPD, motociclisti dei Lost MC, guardie del corpo mercenarie di Avon Hertz, Juggernaut e altri ancora, nella serie Sopravvivenza, per ottenere GTA$ e RP doppi fino al 6 aprile.

: Argina ondate su ondate di attacchi nemici sferrati da Ballas, agenti dell'LSPD, motociclisti dei Lost MC, guardie del corpo mercenarie di Avon Hertz, Juggernaut e altri ancora, nella serie Sopravvivenza, per ottenere GTA$ e RP doppi fino al 6 aprile. GTA$ e RP doppi nelle missioni di Lamar : Oltre alla parlantina e alla fiorente LD Organics, Lamar Davis è un furbone di primo livello. Rientra in azione per le strade per ottenere ricompense doppie nelle missioni di Lamar per tutta la settimana.

: Oltre alla parlantina e alla fiorente LD Organics, Lamar Davis è un furbone di primo livello. Rientra in azione per le strade per ottenere ricompense doppie nelle missioni di Lamar per tutta la settimana. GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita di carichi speciali e del bunker : Non lasciare che le scorte raccolgano polvere troppo a lungo nel tuo magazzino per carichi speciali o bunker per il traffico di armi. Questa settimana, completando le missioni di vendita di entrambe le attività riceverai GTA$ e RP doppi.

: Non lasciare che le scorte raccolgano polvere troppo a lungo nel tuo magazzino per carichi speciali o bunker per il traffico di armi. Questa settimana, completando le missioni di vendita di entrambe le attività riceverai GTA$ e RP doppi. Ricevi gli Occhiali quadrati bianchi tinta unita : Tutti i giocatori che accederanno a una sessione di GTA Online questa settimana riceveranno gratis gli Occhiali quadrati bianchi tinta unita.

: Tutti i giocatori che accederanno a una sessione di GTA Online questa settimana riceveranno gratis gli Occhiali quadrati bianchi tinta unita. Veicolo trofeo di questa settimana: Grotti Itali GTO: I membri dell'Autoraduno di LS che riusciranno a piazzarsi nella Top 3 in 5 gare dell'Autoraduno di LS riceveranno le chiavi di una Grotti Itali GTO da guidare e modificare a piacimento.

Inoltre i giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 100.000 GTA$.

Vi ricordiamo che GTA 5 è disponibile per PS5 e Xbox Series X|S anche in versione digitale su PlayStation Store e Xbox Store. Fino a giugno potrete acquistare il gioco completo o la versione standalone di GTA Online a prezzo scontato. Il comparto multiplayer inoltre è gratis per gli abbonati a PlayStation Plus.